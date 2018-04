Galaxy J2 Pro poate fi considerat opusul unui "telefon inteligent".

In timp ce producatorii se intrec sa lanseze telefoane cat mai performante, Samsung nu neglijeaza o nisa aparte, a clientilor care nu vor telefon cu internet.

Astfel, conform unui comunicat de presa care insoteste lansarea modelului J2 Pro in Coreea de Sud, acest telefon blocheaza datele mobile, precum 3G, LTE si Wi-Fi.

Refuzand conectarea la internet, acest telefon ii ajuta pe studenti sa se axeze pe invatat, fara sa mai piarda timpul pe retelele sociale sau servicii de streaming.

J2 Pro poate fi perfect si pentru persoanele in varsta, care nu vor sa foloseasca telefonul mobil pentru accesul la internet, scrie Mashable. Telefonul permite trimiterea de apeluri, sms-uri, fotografierea si filmarea.

Desigur, specificatiile nu sunt deloc impresionante. Modelul are ecran AMOLED de 5 inci, procesor quad-core de 1.4GHz, 1,5GB de RAM, card pentru stocare (nu are memorie interna), baterie de 2.600 mAh. Camera principala are 8MP, iar camera frontala 5MP.

Desi specificatiile sunt foarte modeste si telefonul nu permite conexiune online, J2 Pro costa aproximativ 185 de dolari.

Samsung nu este insa prima companie care lanseaza un telefon de acest fel. Producatorul american Light a lansat anul acesta telefonul ultra-minimalist Light Phone 2, care nu se poate conecta la internet si ofera doar apeluri, mesaje si are un ceas pentru alarma.

Compania a declarat atunci ca vrea sa incurajeze comunicarea reala, directa, intre oameni si sa combata obiceiurile care duc la dependenta, precum verificarea retelelor sociale.