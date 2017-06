Samsung a prezentat oficial noile telefoane din seria J, care vor fi disponibile in Europa.

Galaxy J3, J5 si J7 (2017) vor fi disponibile in curand. Aceste telefoane fac parte din gama mid-range a dispozitivelor Android produse de Samsung si se bucura de mare suuces.

Samsung nu a anuntat inca pretul pentru fiecare produs in parte, insa stim deja ca Galaxy J5 (2017) va costa aproximativ 279 euro, scrie Phone Arena.

Acest smartphone va fi primul lansat pe piata, incepand probabil cu data de 22 iunie, spun expertii. La inceputul lunii iulie va putea fi cumparat si Galaxy J7 (2017), iar J3 (2017) va fi disponibil din luna august.

Toate cele trei telefoane vor rula Android 7.0 Nougat si vor avea carcasa din metal. Specificatiile lor sunt destul de bune, avand in vedere ca vorbim totusi de produse mid-range.

Galaxy J3 (2017) are ecran de 5 inch cu rezolutie HD (720p), camera principala de 13MP, camera frontala de 5MP, procesor quad-core Exynos 7570 de 1,4 GHz, memorie de 2GB de RAM si 16GB memorie interna. Telefonul are de asemenea dual-sim.

Galaxy J5 (2017) are ecran de 5,2 inch, display Super AMOLED cu rezolutie HD. Procesorul este mai bun, vorbim de un octa-core Exynos 7870 de 1,6 GHz. Celelalte specificatii sunt similare cu J3, dar bateria este mai buna: 3.000 mAh, fata de 2.400 mAh.

Galaxy J7 (2017) este cel mai scump telefon dintre cele trei, dar si cel mai performant. Are ecran de 5,5 inch cu display full HD (1080p), procesor octa-core Exynos 7870 de 1,6 GHz, 3GB de RAM si 16GB memorie interna.

Cand a fost lansat, in iunie 2015, Galaxy J5 s-a bucurat de un succes urias si este considerat unul dintre cele mai populare telefoane produse de Samsung. De atunci, in fiecare an Samung lanseaza o noua versiune a acestui model.