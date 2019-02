MySmartPrice și expertul Ishan Agarwal au publicat pe Twitter fotografii inedite cu noul smartphone Salaxy S10e. Acesta apare într-o culoare galben intens, similară unei nuanțe de la iPhone XR, scrie Mashable.

Telefonul va avea cameră duală pe spate și cameră forntală integrată în ecran. De asemenea, va avea un buton power mai mare, care va funcționa și pe post de senzor de amprentă.

Culorile în care va fi disponibil telefonul sunt foarte variate, anunță Android Central: alb, negru, verde, galben.

EXCLUSIVE! First look at Samsung Galaxy S10e Canary Yellow colour and S10 Series dimensions!

Galaxy S10e: 5.8 inch- 142.5x70.5x8.1mm

Galaxy S10: 6.1 inch- 149.9x71.6x8.1mm

Galaxy S10+: 6.4 inch- 157.0x75.3x8.1mm

Like it? Samsung is going after the XR!