Știm deja că umătorul flagship Samsung, Galaxy S10, va avea senzor de amprentă integrat în ecran. Telefonul va fi lansat la începutul anului viitor, dar nu este singura inovație la care Samsung lucrează în acest moment.

Modelul de smartphone care va fi lansat după Galaxy S10, în anul 2020, ar putea avea o specificație nemaiîntâlnită până acum la un smartphone: cameră frontală amplasată în spatele ecranului.

Tehnologia este deja testată pe câteva prototipuri, dar nu va putea fi aplicată anul viitor, pentru că mai trebuie dezvoltată, anunță cei de la Samsung Mobile News.

#Samsung is working on a new technology trying to hide the front camera underneath the display. My sources told me that there are just a hand full of prototypes using this technology. I don't think we'll see this feature in retail phones until 2020, but who knows ????????‍♂️