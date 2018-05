Dupa aproape doi ani de amanari, noul tip de senzor ar putea deveni realitate.

Un raport publicat recent in Coreea de Sud ofera informatii interesante despre o noua tehnologie, pe care Samsung amana de doi ani s-o introduca pe telefoane: senzorul de amprenta integrat in ecran.

Sistemul ar putea fi lansat in sfarsit pe Galaxy S10 si S10+, varfurile de gama care vor fi prezentate anul viitor, cu ocazia aniversarii a 10 ani de la nasterea seriei de succes Galaxy S.

Senzorii biometrici necesari pentru acest sistem de autentificare vor fi produsi de Qualcomm, Synaptics si Ezestek, scriu cei de la Phone Arena.

Tot pe noul flagship Galaxy S10 am putea regasi senzori 3D, care ar permite introducerea unei tehnologii de autentificare precum FaceID de la iPhone X.

Acesta informatie nu este sigura, dar raportul prezinta ca fiind aproape certa introducerea senzorului in ecran.

Fanii Samsung ar putea avea insa o surpriza si mai mare! Compania a obtinut deja brevetul pentru a folosi aceasta tehnologie si noul senzor integrat in ecran ar putea fi introdus chiar anul acesta, la Galaxy Note 9, care va fi lansat in august.

Din schitele brevetului putem vedea ca senzorul se va afla in partea de jos a ecranului. Cand este atins ecranul, senzorul se lumineaza automat si astfel amprenta degetului poate fi citita foarte usor, in vederea autentificarii.