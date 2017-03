Samsung va prezenta noile Galaxy S8 si S8+ pe 29 martie, de la ora 17.00 - pe www.yoda.ro si www.stirileprotv.ro veti putea vedea tot ce se intampla la evenimentul Samsung.

Informatiile despre Galaxy S8 au aparut in ultimele luni aproape zilnic astfel ca sunt destul de putine lucruri ramase secret. Insa cum exista si zvonuri contradictorii, iata un rezumat pentru ce pregateste Samsung cu noul flagship.

Vor fi 2 versiuni la fel ca in ultimii ani, insa nu va mai exista versiune "edge" pentru ca ambele modele vor avea ecranul curbat pe lateral. Diferenta de dimensiune va fi tot de 0.4inch, insa display-urile vor fi mai mari: 5.8 inch pentru S8 si 6.2 inch pentru Galaxy S8+.

Cresterea dimensiunii display-ului nu va insemna si o crestere a telefonului - ambele versiuni vor avea margini foarte mici, ceea ce va duce la un aspect ratio neobisnuit - 18:5:9. Schimbarea de design duce la relocarea senzorului de amprenta, iar telefoanele vor veni cu posibilitatea de recunoastere a fetei ca un nou element de securitate.

La fel ca in urma cu un an, Samsung alege 2 variante de chipset pentru diferite piete - Snapdragon 835 pentru SUA si Exynos 8895 pentru celelalte zone. In premiera, Samsung va implementa propriul asistent digital, Bixby, ce va avea un rol major in noua interfata "Samsung Experience".

Un capitol la care Samsung nu a umblat mai deloc este camera - Samsung nu alege nici acum sistemul dual-camera, ci un modul de 12MP cu o apertura luminoasa, Dual Pixel AF si OIS. Camera frontala va avea parte de un upgrade de la 5MP la 8MP.

Pretul telefonului va fi ceva mai mare ca in trecut, de aproximativ 830 de euro pentru Galaxy S8 si 930 de euro pentru Galaxy S8+. Legat de precomenzi exista informatii contradictorii - fie acestea vor incepe imediat dupa prezentarea de miercuri, fie la inceputul lunii aprilie. Telefoanele urmeaza sa fie disponibile in magazine incepand cu 21 aprilie.