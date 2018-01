Apple va lua aceasta masura din cauza numarului redus de comenzi.

Conform unui raport publicat de DigiTimes, comenzile pentru iPhone X nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Prin urmare, Apple ar putea sa reduca pretul de vanzare, ca sa stimuleze cumpararea noului gadget.

Mai mult, alti experti spun ca si celelalte telefoane lansate in 2017, iPhone 8 si 8 Plus, sunt in aceeasi situatie. Vanzarile nu au fost asa de mari cum estimase Apple, prin urmare preturile ar putea sa scada pentru toate modelele de iPhone.

Cea mai slaba cerere s-a inregistrat in Taiwan, Singapore si Statele Unite, piete importante pentru Apple.

De aceea, specialistii spun ca preturile ar putea fi reduse cu aproximativ 50 de dolari si astfel vanzarile ar putea fi stimulate, scrie Phone Arena.

De obicei, pretul pentru produsele Apple scade in luna septembrie, cand sunt lansate noile modele. Anul acesta insa, masura ar putea fi luata mult mai devreme, probabil chiar in primavara acestui an.