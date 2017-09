Marea intrebare a fanilor ramane: cum se va numi primul iPhone care vine cu display AMOLED? In acest moment, 2 variante par cele mai probabile: iPhone 8 si iPhone X. Iar daca pana acum iPhone 8 a parut varianta aleasa, ultimele zile au indicat altceva!

Conform Tech Radar, Apple va alege denumirea de iPhone X deoarece este vorba despre telefonul aniversar. Exista si o dovata - compania de telecom olandeza KPN a trimis din greseala o imagine ce arata cutia pe care o va avea telefonul!

De asemenea, Evan Blass, cunoscut pentru informatiile publicate in exclusivitate, a scris ca telefonul va avea aceasta denumire si ca precomenzile vor incepe de vinerea viitoare, la 3 zile dupa prezentarea oficiala.

FWIW, I've also heard "iPhone X" (though not 8 / 8 Plus for the JV squad) as well as 9/15 pre-orders and 9/22 release / ship date.