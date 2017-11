Noul flagship Samsung ar putea fi prezentat in ianuarie.

Userul @IceUniverse, o sursa care ofera informatii in premiera despre Samsung, a scris pe reteaua sociala Weibo ca productia de masa pentru Galaxy S9 va incepe in luna decembrie.

Astfel, telefonul ar putea fi prezentat oficial chiar in ianuarie, iar lansarea pe piata va avea loc in februarie, scrie GSM Arena.

De retinut ca evenimentul de prezentare a noului flagship va avea loc mult mai devreme ca in alti ani. Galaxy S8 a fost prezentat in martie anul acesta, iar vanzarile au inceput in abia in aprilie.

La Galaxy S9, Samsung va folosi procesor Snapdragon 845 pentru modelele care vor fi vandute in Statele Unite, iar pentru restul va utiliza procesor Exynos 9810.

Conform informatiilor neoficiale pe care le avem pana acum, Galaxy S9 va avea camera foto duala si mufa jack pentru casti.

Din pacate, potrivit unor zvonuri, noul smartphone nu va veni cu o specificatie pe care multi fani si-o doreau. Astfel, senzorul de amprenta nu va fi amplasat sub ecran, ci tot pe spatele telefonul, la fel ca la modelele anterioare.

O decizie care i-au putea dezamagi sau chiar nemultumi pe unii fani Samsung, care s-au plans mereu de amplasarea neinspirata a senzorului.