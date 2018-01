O poza care infatiseaza o cutie de la Galaxy S9 ofera informatii despre specificatiile telefonului.

Samsung Galaxy S9 va fi prezentat luna viitoare, iar pana atunci fanii si expertii cauta cu interest cat mai multe informatii despre noul flagship.

O fotografie publicata pe Reddit, cu o cutie de la Galaxy S9, ofera detalii importante despre noul telefon, considerat "ucigasul lui iPhone X".

Cutia este a unui Galaxy S9, versiunea mai mica dintre cele doua care vor fi prezentate la targul de tehnologie MWC.

Astfel, vedem ca dimensiunea telefonului va fi de 5,8 inci, cu display AMOLED Quad HD+, camera foto principala duala de 12 MP si camera frontala de 8MP.

In plus, noul smartphone are optiunea super slow-mo, adica va putea filma cipuri cu incetinitorul, la o rezolutie de 1.000 cadre pe secunde.

Galaxy S9 va avea scanner de iris, incarcare wireless, memorie 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare.

Prezentarea oficiala pentru Galaxy S9 va avea loc probabil pe 25 februarie.

Pretul de pornire va fi mai mare ca la Galaxy S8, expertii considerand ca noul smartphone va fi cu aproximativ 190 dolari mai scump ca predecesorul sau.