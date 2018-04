Noul smartphone are specificatii deosebite.

La doar doua luni de la lansarea Xperia XZ2, Sony prezinta si versiunea Premium, cu specificatii si mai bune.

Telefonul are unul dintre cele mai bune ecrane de pe un smartphone, din punct de vedere al rezolutiei: display 4K HDR.

In plus, noul smartphone are camera foto duala si lentile cu o sensibilitate superioara, astfel incat poate face poze chiar si pe intuneric. Poate filma la rezolutie 4K HDR.

Spre deosebire de modelul de bvaza Xperia XZ2, versiunea Premium vine cu un ecran ceva mai mare, de 5,8 inci, bateria de 3.450 mAh, 6GB de RAM si camere foto mult mai performante.

Astfel, avem un modul de camera duala pe spate, cu 19MP + 12MP, primul senzor fiind pentru imagini color, iar al doilea monocromatic.

Astfel, pot fi obtinute fotografii cu ISO de pana 51.200 pentru poze si pana la 12.800 pentru clipuri video. Telefonul poate filma si in super slow motion, cu 960 cadre pe secunda, scriu cei de la Phone Arena.

Noul model va fi disponibil in doua variante de culoare: negru si argintiu. Noul smartphone va fi lansat pe piata in vara acestui an.