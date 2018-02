Sony a prezentat in cadrul targului de tehnologie MWC 2018 doua noi telefoane.

Expertii sunt placut surprinsi de cele doua modele, Sony Xperia XZ2 si XZ2 Compact. Spre deosebire de alte telefoane lansate de Sony, cele doua au un design modern, foarte placut, putand concura fara probleme cu iPhone X si Galaxy S9.

Xperia XZ2 are spatele putin curbat, ecran de 5,7 inci cu rezolutie Full HD+ si margini foarte subtiri. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 845. Telefonul are 4GB de RAM si 64GB spatiu de stpcare, care se poate extinde pana la 400GB cu un card microSD.

Bateria este destul de buna - 3.189 mAh. Telefonul are incarcare wireless si este rezistant la apa (are certificare IP68). Noul model nu are mufa jack pentru casti, ci doar port USB-C.

Sunetul este foarte bun, datorita difuzoarelor stereo si sistemului Dynamic Vibrations, care asociaza sunetele cu vibratiile, o experienta inedita mai ales in cazul jocurilor.

Camera principala este de 19MP, poate filma video la rezolutie 4K HDR sau slow-motion video la rezolutie full HD. Camera frontala are numai 5MP.

Modelul Compact are ecranul de numai 5 inci si carcasa din spate este din plastic, nu din sticla, ca la Xperia XZ2. De asemenea, nu are incarcare wireless si nici sistem Dynamic Vibration.

Deocamdata nu stim pretul pentru cele doua modele si nici data lansarii, dar ambele vor fi disponibile in prima jumatate a acestui an.

Sistemul de operare este Android Oreo.