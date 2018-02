Cu doar o luna inainte de lansarea oficiala, au aparut noi informatii despre noul flagship.

Potrivit site-ului Funky Huawei, versiunea mai mare a urmatorului flagship, P20 Plus, va avea specificatii deosebite.

Astfel, gadgetul va veni cu o baterie de 4.000 mAh si ecran cu functie always on.

Pana acum, asemenea specificatii putea fi gasite numai la Mate 10 Pro. Daca informatiile sunt corecte, inseamna ca aceste doua dispozitive vor avea multe in comun, poate ca Huawei va lansa o versiune Pro pentru P20, nu doar una care sa poarte denumire Plus. Deocamdata nu stim care sunt numele alese pentru noua seria de telefoane.

Daca informatia despre capacitatea mare a bateriei nu este chiar surprinzatoare (P10 Pus are o baterie de 3.750 mAh), ne pune pe ganduri detaliu despre ecranul always on.

Specificatia ar putea indica si faptul ca noul telefon va avea ecran OLED. Nu este o cerinta obligatorie, insa functia merge mai bine pe acest tip de ecran, scrie GSM Arena.

Totusi, mai este un detaliu care poate sugera folosirea unui OLED: noile telefoane vor avea probabil un decupaj in ecran, similar celui intalnit la iPhone X.

Huawei va prezenta oficial noile telefoane, P20, P20 lite si P20 Plus/Pro in cadrul unui eveniment care va avea loc pe 27 martie.