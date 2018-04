Modelul P20 Pro a batut recordul anterior al companiei, stabilit de P10 Plus.

Dupa recordul de vanzari inregistrat in China, unde s-au vandut unitati in valoare de 15 milioane de dolari in doar 10 secunde, Huawei P20 Pro atinge o noua performanta.

In Europa de Vest, vanzarile pentru P20 Pro au fost cu pana la 316% mai mari ca in cazul modelului P10 Plus, scrie GSM Arena. Cele mai multe unitati s-au vandut in Marea Britanie, Franta si Germania.

De altfel, interesul pentru acest smartphone, care este primul telefon dotat cu camera foto tripla, este foarte mare in mediul online.

Potrivit Google Trends, printre cele mai multe cautari pe Google in Spania, Italia si Germania s-a numarat si numele Huawei P20.

Modelul P20 Pro a fost lansat oficial pe 27 martie, iar in Romania a ajuns pe 16 aprilie. In prezent, Huawei P20 Pro este cel mai bine vandut smartphone al producatorului chinez.

