Apple va reduce costurile de productie pentru urmatorul model de smartphone.

Ecranul OLED de la iPhone X si camera TrueDepth costa destul de mult, de aceea si pretul pentru iPhone X este destul de piperat.

Din fericire pentru fanii brandului, succesorul lui iPhone X va costa mai putin.

Noile ecrane OLED vor fi mai ieftine, scrie Phone Arena citand o sursa anonima din Taiwan.

In prezent, costul de productie pentru un iPhone X este de 412 dolari, iar fabricarea noului model va costa cu 10% mai putin. Ne referim acum strict la costul materialelor necesare pentru productie. Astfel, iPhone Xs ar putea fi mai ieftin decat iPhone X.

Conform informatiilor pe care le avem pana acum, Apple va lansa anul acesta trei modele de telefon: iPhone Xs, cu ecran OLED de 5.8 inci, iPhone Xs Plus, cu ecran OLED de 6.4 inci si iPhone 9, cu ecran LCD de 6,1 inci.

Daca iPhone Xs va avea ecran OLED mai ieftin si o memorie mai slaba ca modelul actual, atunci ar putea ajunge sa coste aproape la fel ca iPhone 9, care este estimat la aproximativ 700-800 dolari in Statele Unite, conform analistului Ming-Chi Kuo.

Prin urmare, cel mai scump model din acest an va fi iPhone Xs Plus, care va fi in jur de 999 dolari.