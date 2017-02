HMD Global mai scoate un as din maneca pentru lansarea urmatoarei generatii de telefoane Nokia.

Whitings, compania franceza cumparata de catre Nokia anul trecut, a anuntat ca va fi prezenta la conferinta de presa HMD Global ce va avea loc pe 26 februarie. Whitings sunt cunoscuti pentru device-urile medicale, insa au construit si un ceas inteligent.

In 2014 au lansat Activite Sapphire, urmat apoi de 2 modele noi in 2015. Ulterior au fost cumparati de Nokia si lucreaza sub divizia Digital Health astfel ca este greu de intuit ce vor anunta la eveniment: un accesoriu de smartphone, o aplicatie medicala exclusiva pentru smartphone-urile Nokia sau chiar un smartwatch Android Wear 2.0 sunt cateva dintre posibilitati.

Pe langa anuntul Whitings, HMD Global va prezenta 3 telefoane la MWC 2017. Nokia 3, Nokia 5 si o versiune moderna a Nokia 3310 vor fi prezentate de catre companie la evenimentul de duminica.