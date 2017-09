Samsung ramane liderul absolut.

Ceea ce parea imposibil in urma cu cativa ani s-a intamplat - Huawei a devenit al doilea producator din lume in lunile iunie si iulie, depasind Apple pentru prima data! Conform raportului firmei de cercetare Counterpoint, Huawei a profitat de un declin al celor de la Apple si a trecut pe locul 2, dupa Samsung.

Samsung a ramas pe primul loc cu putin peste 20% din piata - Huawei are sanse mari sa ramana pe locul 2 si in luna august cand a avut vanzari foarte bune. Este de asteptat insa ca Apple sa isi revina in finalul anului, mai ales dupa ce vor ajunge pe piata cele mai noi modele de iPhone.

In ciuda faptului ca Huawei a trecut pe locul 2, portofoliul companiei din China nu are un lider clar. Acest lucru este dovedit si de faptul ca niciunul dintre modelele celor de la Huawei nu se afla in primele 10 smartphone-uri.