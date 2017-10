Compania IHS Markit a publicat topul celor mai bine vandute telefoane la nivel global.

Conform raportului realizat de IHS Markit, in prima jumatate a anului 2017 cel mai bine vandut smartphone a fost iPhone 7. Pe locul doi este iPhone 7 Plus, iar pe trei Samsung Galaxy Grand Prime Plus.

Urmatoarele locuri sunt ocupate de iPhone 6S, Galaxy S8 si S8 Plus.

Chiar daca iPhone 7 si 7 Plus sunt pe primele locuri in acest an, vanzarile au mers ceva mai slab comparativ cu succesul pe care l-au avut anul trecut iPhons 6S si 6S Plus.

Si Samsung are rezultate mai slabe anul acesta. Galaxy S8 Plus este pe locul sase, in timp ce anul trecut Galaxy S7 edge se clasa pe locul patru.

Topul celor mai bine vandute telefoane in primele 6 luni din 2017 include cinci smartphone-uri Samsung, patru Apple si un telefon realizat de compania chineazeasca Oppo.