O specificatie mult asteptata la Galaxy S8 nu va fi gata in momentul lansarii pe piata.

Reprezentantii Samsung au recunoscut oficial ca asistenta virtuala Bixby, rivala lui Siri, nu va fi complet gata in momentul in care Galaxy S8 va fi pus in vanzare.

Mai exact, sistemul de inteligenta artificiala nu va suporta comanda vocala, aceasta optiune urmand sa fie introdus ulterior, scrie Business Insider.

Utilizatorii vor putea folosi insa alte optiuni de la Bixby, printre care Bixby Vision - care recunoaste obiectele si ofera informatii despre ele - Bixby Home si Bixby Reminder.

Samsung vrea sa promoveze Bixby ca alternativa la alte asistente virtuale, precum Siri si Cortana. Galaxy S8 si S8+ au chiar butoane speciale pe o latura a telefonului, pentru comanda rapida a lui Bixby.

Din pacate, utilizatorii mai trebuie sa astepte cateva saptamani pana sa beneficieze de varianta completa a sistemului de inteligenta artificiala.

Galaxy S8 si S8+ vor fi lansate pe piata pe 21 aprilie.