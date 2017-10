iPhone 8 si iPhone 8 Plus au fost lansate luna trecuta.

Noile modele lensate de Apple nu prea se bucura de succes. John Vinh, broker la KeyBanc Capital Markets, declara ca in acest moment vanzarile de iPhone 7 merg mult mai bine ca vanzarile pentru iPhone 8 si 8 Plus.

Asta deoarece foarte multi fani Apple asteapta urmatorul model, iPhone X, care nu este deocamdata disponibil. Ei nu sunt interesati sa faca upgrade de la iPhone 7 la iPhone 8, ci direct la modelul superior, scrie GSM Arena.

Succesul telefonului lansat anul trecut mai are o explicatie. In acest moment, iPhone 7 poate fi cumparat cu doar 549 dolari, in timp ce iPhone 8 costa de la 699 dolari.

Ambele modele au design si specificatii similare, cu foarte mici diferente, precum incarcarea wireless si un cip mai rapid la modelul din acest an.

In plus, o alta problema o reprezinta promovarea mult mai slaba pentru iPhone 8, comparativ cu un marketing mult mai bine organizat anul trecut, cand a fost lansat iPhone 7.

Ramane de vazut totusi daca iPhone X chiar se va bucura de succes si va intrece in vanzari iPhone 7. Noul model va putea fi precomandat incepand cu 27 octombrie, iar vanzarile vor incepe pe 3 noiembrie. Pretul de pornire este de 999 dolari.