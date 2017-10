Lansarea ar putea avea loc in cadrul targului CES care va avea loc in Las Vegas in ianuarie 2018.

Producatorul coreean a obtinut deja brevetul pentru a realiza un smartphone pliabil, inregistrat cu seria SM-G888N0. Numit de experti Galaxy X, acesta ar putea fi prezentat chiar in cadrul CES Las Vegas, care va avea loc in perioada 9-12 ianuarie 2018. In acest fel, Samsung are grija sa nu abata atentia de la noile produse premium pe care le va lansa anul viitor: Galaxy S9 pe 25 februarie si noul Galaxy Note in august sau septembrie. Din pacate pentru fanii Samsung, ineditul smartphone Galaxy X va fi produs in editie limitata si vor fi disponibile numai 100.000 de unitati. Toate telefoanele vor fi vandute probabil in Coreea de Sud, scrie Phone Arena. Va fi practic un experiment pe care il face Samsung, testand astfel piata, ca sa vada cum este primit un smartphone pliabil. Daca va avea succes, este posibil ca telefonul sa fie lansat global in 2019.

