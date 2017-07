Apple ar putea prezenta un nou smartphone la sfarsitul lunii august.

Potrivit publicatiei franceze iGeneration, Apple va lansa la sfarsitul lunii august o noua versiune iPhone SE.

Astfel, anul acesta Apple va avea doua evenimente importante de lansare, scrie Phone Arena. In august va fi lansat iPhone SE2, in timp ce mult asteptatul flagship iPhone 8 va fi lansat abia in luna octombrie.

Publicatia franceza nu mentioneaza insa deloc noile versiuni iPhone 7s si 7s Plus, despre care specialistii spuneau ca vor fi lansate alaturi de iPhone 8.

Pretul noului iPhone SE va fi probabil de 399 euro.

Modelul iPhone SE, o versiune mai ieftina si mai mica, s-a bucurat de apreciarea utilizatorilor, prin urmare expertii cred ca acest zvon poate fi adevarat. Un succesor al acestui telefon va fi cu siguranta bine primit.