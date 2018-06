Potrivit acestor informații, care au fost preluate și de expertul IceUniverse, fiecare dintre cele trei modele de telefon va avea o camera foto diferită pe spate.

Astfel, anul viitor vom vedea un model cunoscut acum cu numele de cod Beyond 0, care va avea ecran de 5,8 inci și o singură camera principală, la fel ca Galaxy S9.

Va există însă și un alt model, Beyond 1, tot cu ecran de 5,8 inci, dar care va avea cameră foto duală.

Etnews reports that there are three specifications for the Galaxy S10:

"Beyond 0", 5.8", Single Camera

"Bryond 1", 5.8", Dual Camera

"Bryond 2", 6.2", Three Camerashttps://t.co/Dh2t59Yiob