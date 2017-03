Apple va lansa 3 iPhone-uri in luna septembrie.

Cum in 2016 Apple a lansat iPhone 7 si iPhone 7 Plus, in mod normal anul acesta ar urma sa vedem iPhone 7S si iPhone 7S Plus. Desi acest lucru ramane posibil in acest moment, cu toate ca probabilitatea mai mare este ca Apple sa numeasca cele 2 telefoane iPhone 8 si iPhone 8 Plus, cel mai asteptat model este cel aniversar, la 10 ani de la primul iPhone.

Primul iPhone cu ecran OLED va reprezenta principalul punct de atractie al evenimentului Apple din toamna - cum se va numi insa? Cel mai des s-a vorbit pana acum despre iPhone 8 (caz in care celelalte 2 telefoane vor fi 7S si 7S Plus), dar si iPhone X. Mai exista insa o posibilitate lansata de japonezii de la Mac Otakara.

Acestia dezvaluie ca Apple ia in considerare varianta de a-l numi 'iPhone Edition', denumire deloc improbabila in conditiile in care versiunea premium de la Apple Watch se numeste Edition. Acestia fac dezvaluiri si despre cum ar urma sa arate telefonul.

Daca analistii au mentionat ecran OLED curbat pe ambele parti sau disparitia butonului Home, Mac Otakara scrie ca Apple testeaza aceste variante, insa exista mai multe prototipuri analizate in acest moment iar decizia finala nu a fost facuta in privinta lor. Singurele lucruri decise ar fi dual camera, incarcare wireless, conector Lightning si ecran de 5 inch. Cum mai sunt mai bine de 6 luni pana la lansarea Apple, planurile se pot schimba oricand.