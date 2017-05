Andy Rubin, unul dintre inventatorii sistemului de operare Android, pregateste lansarea primului smartphone al noii sale companii, Essential. Modelul a fost aratat deocamdata numai printr-un teaser, pe Twitter, insa ar putea fi prezentat oficial chiar saptamana aceasta.

We heard you @renan_batista - here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq