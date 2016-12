Cei de la Lenovo au prezentat noul ZUK Edge.

Lenovo a prezentat un nou telefon puternic, ZUK Edge, care vine cu chipset Snapdragon 821, Adreno 530 GPU - sunt 2 variante, cu 4GB de RAM si cu 6GB de RAM. Prima dintre acestea va avea un pret de aproximativ 330 de dolari, in timp ce cea de-a doua va costa 360 de dolari.

Restul specificatiilor sunt identice - 64GB memorie interna UFS 2.0. Display-ul este de 5.5 inch cu ecran 2.5D. Lenovo sustine ca telefonul are constrat ratio 1500:1 si 85% NTSC. Sub display este senzorul de amprenta, capabil sa deblocheze telefonul in 0.09 secunde!

Camera principala este de 13MP cu phase detection autofocus, f/2.2 apertura si dimensiune a pixelilor 1.34μm. Telefonul este si pentru audiofili cu Dirac HD Sound pentru audio Hi-Fi. Bateria telefonului este de 3.100 mAh si exista suport pentru Quick Charge 3.0.