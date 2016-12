Huawei a lansat in aceasta saptamana noul Honor Magic.

Cel mai 'curbat' telefon Huawei a fost lansat oficial de catre companiei - Honor Magic. Fiecare colt al telefonului este curbat iar design-ul este unul foarte atragator. Insa telefonul impresioneaza mai ales prin ceea ce este in interior.

Ecranul este de 5.09 inch - AMOLED cu rezolutie QHD (577 ppi). Telefonul are o grosime de 7.8mm si cantareste 145g. Telefonul este disponibil in 2 variante de culoare - Golden Black si Porcelain White.

Pe spate gasim un sistem dual-camera, ambii senzori fiind de 12MP (unul color si unul monocrom) cu apertura f/2.2 si pixeli mari de 1.4µm. Camera de selfie este de 8MP cu f/2.0. Telefonul vine cu Android 6.0 si interfata “Honor Magic Live OS”.

Procesorul este Kirin 950, octa-core (4 nuclee sunt A72), insa are un GPU insuficient de puternic pentru a filma 4K 2160p. Telefonul mai are 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare. Bateria este de 2.900 mAh care se incarca pana la 90% in 30 de minute prin Huawei Magic Power. 10 minute de incarcare ofera 40% baterie.

Parte din 'magia' telefonului este asistentul digital DeepThink care colaboreaza cu FaceCode. Acesta foloseste o camera cu infrarosu care recunoaste ochii utilizatorului astfel ca numai cei ai proprietarului pot vedea notificarile. Butonul de home este si senzor de amprenta.

Telefonul este disponibil la precomanda in China la un pret premium - aproximativ 500 de euro. Telefonul urmeaza sa fie livrat incepand cu 25 decembrie.