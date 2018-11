Vloggerul MrWhoseTheBoss a filmat un unboxing interesant, în care prezintă un smartphone cu design și specificații deosebite.

Nu este precizat numele producătorului, dar detaliile pe care le vedem i-au sugerat expertului IceUniverse că este vorba de vivo NEX S2, succesorul modelului de succes de anul acesta, Nex S.

This is most likely the vivo NEX2, we know that the vivo NEX is the world's first pop-up full-screen phone, and the NXE 2 is more aggressive with a dual-screen design. There is also a unique luminous ring, I am curious what is this? pic.twitter.com/BWrDwSO9D7