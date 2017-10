Vloggerii de la TechRax au realizat un experiment inedit de rezistenta.

TechRax a testat cat de bine rezista modelele iPhone 7 Plus si 8 Plus atunci cand sunt scapate pe asfalt.

Primul telefon care este supus la experiment este iPhone 7 Plus. Aruncat cu spatele in jos pe o suprafata dura, el se comporta destul de bine, raman doar cateva zgarieturi, pentru ca spatele este din plastic.

Urmeaza iPhone 8 Plus, care are spatele din sticla. Aruncat pe asfalt, carcasa lui se sparge destul de rau, o surpriza destul de neplacuta.

iPhone 7 Plus rezista foarte bine si cand este aruncat in asa fel incat sa fie lovit pe margini. Nu pot fi observate probleme serioase, doar cateva urme. De aceasta data, si iPhone 8 Plus se comporta destul de bine, nu se sparge pe margini.

La testul suprem, cand este aruncat cu ecranul in jos, iPhone 7 Plus se sparge, dar telefonul functioneaza in continuare.

Si ecranul iPhone 8 se sparge, insa ceva mai putin decat modelul anterior.

Ambele telefoane functioneaza in continuare, iar spatele iPhone 7 Plus apare aproape intact, in timp ce la iPhone 8 Plus sunt evidente urmarile impactului.