Cei de la GSM Arena au realizat un rest de viteza pentru a compara cele doua telefoane premium.

Analizand doar specificatiile celor doar telefoane varf de gama este greu de spun care este cel mai performant din punct de vedere al vitezei.

iPhone 8 are un procesor foarte bun, A11 Bionic, insa numai 3GB de RAM, in timp ce Note 8 are 6GB de RAM.

La testarea vitezei de lansare a aplicatiilor, iPhone se descurca mai bine.

Insa, din cauza ca are doar 3GB de RAM, viteza lui scade atunci cand trebuie sa relanseze aplicatiile.

Iata mai jos testul comparativ facut de cei de la GSM Arena.