Daca vrei sa-ti cumperi cu smartphone cu baterie buna anul acesta, ai de unde alege.

Una dintre marile probleme ale modelelor noi de smartphone o reprezinta rezistenta redusa a bateriei. Astfel, de cele mai multe ori telefonul trebuie incarcat zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi.

Ca sa cumperi un model bun, cu baterie performanta, trebuie sa stii ca nu conteaza doar marimea bateriei, ci si alti factori, precum calitatea ecranului, softul si diferite optimizari, care pot proteja sau consuma rapid bateria.

Cei de la Phone Arena au testat cele mai multe modele de smartphone din 2018, ca sa vada care au cea mai buna baterie.

Iata care este topul realizat de ei:

1. BlackBerry Motion: durata de viata a bateriei este de 13 ore si 23 minute,

2. BlackBerry KeyOne: bateria rezista 12 ore si 26 minute,

3. Huawei MAte 10 Pro: bateria tine 12 ore si 5 minute,

4. Samsung Galaxy S8 Active: bateria rezista 10 ore si 57 minute,

5. Apple iPhone 8 Plus: durata de viata a bateriei este de 10 ore si 35 minute.

Intregul top, care cuprinde toate modelele testate, il poti vedea in graficul de mai jos.

Locurile 1 si 2: BlackBerry Motion si KeyOne



Secretul acestor telefoane este procesorul, Snapdragon 625, care asigura un consum foarte redus al bateriei. Este adevarat ca acest procesor nu asigura o viteza foarte mare, dar ajuta telefonul sa reziste chiar si 2 zile fara sa aiba nevoie de incarcare.

Si dimensiunea bateriei este mare: 4.000 mAh la Motion, respectiv 3.500 mAh la KeyOne. Un BlackBerry Motion costa aproximativ 1.900 lei, la fel si modelul KeyOne.

Locul 3: Huawei Mate 10 Pro

Acest flagship are o baterie de 4.000 mAh si rezista pana la doua zile fara incarcare, la o utilizare medie a telefonului.

Telefonul are un procesor premium, Kirin 970, care consuma destul de mult, dar bateria mare compenseaza acest neajuns.

In Romania, Mate 10 Pro costa de la 2.895 lei si poate ajunge pana la 3.489 lei, in functie de culoarea modelului.

Locul 4: Samsung Galaxy S8 Active

Versiunea robusta a varfului de gama, Galaxy S8 Active are o baterie mare, de 4.000 mAh, care asigura ii o durata de viata foarte buna. Specificatiile sunt similare cu Galaxy S8, dar bateria mult mai mare garanteaza o functionare de durata.

Spre deosebire de varful de gama, versiunea rugged este ceva mai mare si poate fi considerata prea masiva.

Din pacate, acest model nu este deocamdata disponibil in Romania.

Locul 5: iPhone 8 Plus

Desi are cea mai mica baterie dintre toate cele 5 modele din top (numai 2.691 mAh), durata de viata este destul de buna, datorita optimizarilor oferite prin sistemul de operare iOS.

In plus, acest model suporta si incarcare rapida, astfel incat nu vei pierde mult timp ca sa-l readuci in cea mai buna forma.

iPhone 8 Plus costa de la 3.594 lei si poate ajunge pana la 5.000 lei, in functie de specificatii si culoare.

Foto: iStock