Apple a prezentat primele cifre privind vanzarea modelelor de smartphone lansate anul trecut.

Modelul iPhone 7 Plus se bucura de un mare succes in randul fanilor Apple. Compania a vandut in ultimele luni din 2016 un numar impresionant de exemplare: 24 de milioane. In comparatie, iPhone 6s Plus s-a vandut in doar 15,5 milioane de exemplare in ultimul trimestru din 2015.

Succesul noului model Plus se datoreaza inovatiilor cu care vine, spre deosebire de varianta clasica, mai mica.

Astfel, iPhone 7 Plus are camere foto mai performante, baterie mai durabila si memorie suplimentara, comparativ cu iPhone 7.

Pate de aceea, in intervalul octombrie-decembrie 2016, vanzarile modelui iPhone 7 nu au fost asa de bune cum estimase compania.

Interesul pentru modelul Plus este insa un motiv de bucurie. Acest model a castigat inclusiv increderea utilizatorilor din China, care pana acum nu cumparau aceasta varianta, scrie publicatia GSM Arena.