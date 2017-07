Android Police a publicat pe Twitter o imagine cu noul smartphone Google Pixel XL. Modelul seamana cu telefonul lansat anul trecut, dar are si cateva specificatii diferite.

Camare foto principala este mult mai mare, iar marginile care incadreaza ecranul sunt mai inguste.

Exclusive: This is the 2017 Google Pixel "XL," with low-bezel AMOLED display and squeezable frame https://t.co/oAY97Rp73s pic.twitter.com/JZAZoAQrfJ