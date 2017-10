Telefonul mid-range va fi lansat curand pe toate pietele, inclusiv in Europa.

Xiaomi Mi A1, un smartphone mid-range apreciat pentru specificatiile sale, va fi dipsonibil de acum si in Romania.

Telefonul a fost prezentat oficial luna trecuta, iar din aceasta saptamana poate fi cumparat si in Bulgaria, Ungaria, Romania, Rusia si Spania, scrie Phone Arena.

De asemenea, gadgetul este disponibil pentru cumparatorii din Statele Unite, Africa si Orientul Mijlociu.

Din pacate, desi in India pretul anuntat a fost de numai 200 de euro, in Europa Xiaomi A1 se va vinde cu 230 euro, chiar 280 de euro, in anumite tari.

Xioami Mi A1 ruleaza Android 7.1.2 Nougat, are camera principala duala de 12MP (wide-angle si telephoto), camera frontala de 5MP si o configuratie destul de buna pentru un mid-range: CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 625, 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare.

Are ecran de 5,5 inch, cu display full HD (rezolutie 1080p), senzor de amprenta pe spate si o baterie buna, de 3.080 mAh.

Carcasa telefonului este complet din metal, iar ecranul este protejat de Corning Gorilla Glass 3.