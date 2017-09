Pretul pentru iPhone X porneste de la 999 dolari, prin urmare este bine sa investim si in protejarea lui.

Dupa lansarea noului smartphone iPhone X, care va costa in jur de 1000 de dolari pentru cea mai ieftina versiune (cu 64GB spatiu de stocare), Apple recomanda si cateva huse de protectie.

Desigur, nici acestea nu puteau fi prea ieftine. Este vorba de o husa din silicon, una din piele si o husa din piele Folio, care protejeaza foarte bine de zgarieturi si lovituri, scrie Phone Arena.

Husa de piele Folio costa 99 de dolari si este disponibila in mai multe variante de culoare - gri, albastru inchis, rosu, gri inchis.

Aceasta invelitoare acopera spatele si fata telefonului, care porneste imediat ce deschizi husa. In interior, aceasta husa are o captuseala din microfibre, pentru o protectie suplimentara.

Exista si o husa din piele ceva mai ieftina, care costa numai 49 de dolari. Aceasta este disponibila in foarte multe variante de culoare.

Invelitoarea este compatibila cu sistemul de incarcare wireless al telefonului. In plus, datorita design-ului, acest tip de piele nu se strica in timp, ci va capata un aspect patinat deosebit, spun cei de la Apple.

Husa din silicon este cea mai ieftina - costa 39 de dolari. Poate fi comandata in multe nuante de culori. Este compatibila cu incarcarea wireless si are in interior invelis din microfibre, pentru protectie suplimentara.