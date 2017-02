Apple se asteapta la vanzari record in septembrie, pentru noul iPhone 8.

Potrivit unui raport realizat de BlueFin Research, exista semne care arata ca Apple se pregateste pentru vanzari record la noul model, iPhone 8.

Astfel, productia unitatilor iPhone 8 va incepe in luna iunie, mai devreme decat era asteptat, iar cresterea va fi de 300% fata de media normala. Astfel, Apple vrea sa se asigure ca in luna septembrie, la lansare, vor fi disponibile cat mai multe exemplare, scrie Daily Mail.

Totodata, va scadea foarte mult productia vechilor modele iPhone 7, iPhone SE si iPhone 7 Plus.

In mod normal, pentru lansarea din septembrie productia ar trebui sa inceapa in luna iulie. Faptul ca va incepe cu o luna mai devreme este dovada ca asteptarile privind vanzarea noului model sunt foarte mari. Totodata, compania are suficient timp pentru teste, astfel incat sa se asigure ca nu vor fi deloc probleme cu noul model.

Lansarea nu va avea loc insa mai devreme, ci in luna septembrie, la aniversarea companiei Apple.

Spre deosbeire de iPhone 7, care a fost o dezamagire pentru multi fani Apple, noul iPhone 8 ar putea fi cu adevarat deosebit, aducand multe inovatii in domeniu.