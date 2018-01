Noul smartphone va semana la design cu modelul U11+.

Au aparut deja online primele schite, care ne ofera informatii importante despre cum va arata noul smartphone premium HTC U12.

Telefonul are margini foarte subtiri si, conform informatiilor neoficiale, va avea de asemenea ecran cu rezolutie 4K, o baterie foarte buna si camera principala duala. Procesorul va fi Snapdragon 845.

In imagini nu putem observa un seznor de amprenta pe partea frontala. Prin urmare, noul model ar putea avea acest senzor in spate, ori incorporat in ecran sau poate ca va fi eliminat complet, fiind inlocuit o alta varianta de autentificare biometrica.

Desi nu a reusit insa ca intreaca Samsung in privinta performantei modelelor flagship, HTC face eforturi tot mai mari in acest sens.

Iar HTC U12 ar putea fi surpriza placuta pe care toti fanii brandului o asteapta de ceva vreme, scriu cei de la Phone Arena.