In China, noile modele de smartphone s-au vandut in timp record.

In primele 10 secunde de la lansarea pe piata, in China s-au vandut telefoane din seria P20 in valoare totala de peste 15 milioane de dolari.

Este vorba de vanzari pentru Huawei P20 si P20 Pro, iar comenzile s-au facut online.

Performanta este impresionanta, iar noile modele se vor bucura de mare succes si in alte tari.

Pentru anul acesta, Huawei se asteapta sa vanda in total peste 20 de milioane de unitati din seria P20 (care include trei modele: Huawei P20, P20 Lite si P20 Pro).

In acest fel, producatorul chinez ar putea intrece rivalul Apple, obiectiv pe care si l-a stabilit pentru urmatorii 2 ani.