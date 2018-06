Huawei a anuntat ca noua serie se vinde cu 81% mai bine ca seria de anul trecut, P10.

Kevin Ho, directorul departamentului smartphone de la Huawei, a declarat ca seria P20 se bucura de un succes urias in randul clientilor.

Astfel, Huawei P20, P20 Pro si P20 lite s-au vandut in peste 6 milioane de unitati, o crestere de 81% fata de seria P10, unde vanzarile in aceeasi perioada a anului trecut nu au depasit 3,3 milioane de exemplare.

Modelul varf de gama, P20 Pro, cu camera foto tripla, a fost foarte cautat mai ales in Europa de Vest, unde vanzarile pentru acest telefon sunt cu 316% mai mari ca in cazul telefonului P10 Plus, scrie Phone Arena.

Ramane de vazut daca si Mate 20 Pro se va bucura de aceeasi atentie in randul fanilor, mai ales ca va avea la randul sau camera foto tripla si un ecran foarte mare, de 6.9 inci.