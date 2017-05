Vanzarile de iPhone au scazut in trimestrul doi al acestui an fiscal.

Potrivit raportului publicat de Apple, vanzarile de iPhone-uri au scazut in trimestrul doi al acestui an fiscal la 50,76 milioane de telefoane, fata de 51,19 milioane, cat s-au inregistrat in aceeasi perioada a anului 2016. Analistii se asteptau in medie la vanzarea a 52,27 milioane de iPhone-uri, potrivit firmei de analiza a pietei FactSet.

La presiunea actionarilor, Apple a suplimentat programul de returnare de capital catre actionari cu 50 de miliarde de dolari, a majorat rascumpararea de actiuni cu 35 de miliarde de dolari si dividendele trimestriale cu 10,5%. Apple are rezerve de numerar si investitii de peste 250 de miliarde de dolari.

Investitorii nu au fost impresionati de aceste informatii, astfel ca actiunile Apple au scazut marti, in tranzactiile electronice de dupa inchiderea bursei din New York, cu 1,9%, la 144,65 dolari pe unitate.

Directorul financiar al Apple, Luca Maestri, a declarat ca declinul nu este atat de rau pe cat pare, avand in vedere modalitatea in care sunt calculate vanzarile de telefoane. Compania raporteaza vanzarile de iPhone-uri catre retaileri, nu cele vandute in mod concret consumatorilor.

Maestri a spus ca Apple a redus volumul stocurilor care trec prin canalul de retail cu aproximativ 1,2 milioane de telefoane in trimestrul al doilea, ceea ce inseamna ca a vandut in jur de 52 de milioane de aparate clientilor.



In pofida scaderii volumului vanzarilor, veniturile aduse de iPhone-uri au crescut cu 1,2% in trimestrul al doilea fiscal, sustinute de pretul mediu de vanzare mai mare.

Inainte de a 10-a aniversare a iPhone, care va avea loc in toamna, investitorii spera ca lansarea unor noi modele va ajuta la cresterea vanzarilor. De obicei, Apple lansează noi iPhone-uri in septembrie, iar vanzarile cresc puternic in perioada sarbatorilor de iarna.

Pentru actualul trimestru, Apple anticipeaza venituri totale de 43,5-45,5 miliarde de dolari, in timp ce analistii se asteapta la 45,6 miliarde de dolari. Potrivit analistilor, Apple ar putea vinde in acest trimestru 42,31 milioane de iPhone-uri, arata estimarile FactSet.

In trimestrul al doilea, profitul net al Apple a crescut la 11,03 miliarde de dolari, de la 10,52 miliarde de dolari cu un an in urma. Veniturile au crescut cu 4,6%, la 52,9 miliarde de dolari, fata de 53,02 miliarde de dolari, cat estimau analistii.

Sursa: News.ro