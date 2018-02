Samsung Display produce ecranele OLED de la iPhone X.

Grupul sud-coreean Samsung Electronics va reduce productia de ecrane OLED (organic light-emitting diode). Decizia vine dupa ce clientul sau, Apple, a anuntat ca va reduce productia noilor telefoane iPhone X, ca urmare a cererii slabe, a anuntat publicatia nipona Nikkei.

Ecranele OLED sunt din ce in ce mai populare pentru ca sunt mai subtiri, mai flexibile si ofera culori mai vii decat panelurile LCD.

Samsung Display, divizie a Samsung Electronics, intentioneaza sa fabrice in primul trimestru din acest an ecrane OLED pentru cel mult 20 de milioane de iPhone-uri la fabrica South Chungcheong, in timp ce obiectivul initial era de furnizare de ecrane pentru 45 - 50 milioane de iPhone-uri.

Un reprezentant al Samsung Display a refuzat sa comenteze informatiile. Marti dimineata, actiunile Samsung Electronics inregistrau un declin de 2,3% la Bursa de la Seul, in timp ce actiunile producatorilor de componente pentru OLED, cum ar fi Hodogaya Chemical si Hirata Corp, inregistrau de asemenea scaderi.

Apple a decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizate in luna noiembrie a anului trecut, cand a fost lansat cel mai scump iPhone.

Fara a preciza sursa informatiilor sale, Nikkei sustine ca Apple si-a informat furnizorii asupra deciziei sale de a reduce tinta de productie pentru telefonul iPhone X pana la 20 de milioane de unitati in perioada ianuarie-martie 2018, din cauza unor vanzari sub asteptari inregistrate in perioada sarbatorilor de sfarsit de an pe pietele importante din SUA, Europa si China.

Reducerea ritmului de productie a telefoanelor iPhone X va avea un efect de domino asupra producatorilor care furnizeaza componente pentru acest telefon, impactul combinat fiind estimat sa se ridice la miliarde de dolari.

Sursa: Agerpres