Fanii produselor retro pot avea combinatia perfecta - unul dintre cele mai bune smartphone-uri de pe piata cu un design vintage.

O versiune neoficiala de iPhone 7 Plus, inspirata dupa computerul Apple Macintosh, a fost lansata in editie limitata de catre compania din Minnesota, ColorWare, specializata in accesorii customizate pentru gadgeturi.

Nu este prima data cand pregatesc un astfel de iPhone - precedentul a devenit cel mai popular produs din istoria micutei companii. Acum, iPhone 7 Plus Retro Edition va costa 1899 de dolari si dureaza 2-3 saptamani pentru livrare.

"iPhone 7 Plus Retro va fi disponibil pentru o perioada limitata de timp iar primele 25 vor avea numar de autenticitate" spun cei de la ColorWare, conform Telegraph.