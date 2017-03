Google pregateste o surpriza desoebita pentru cei care folosesc telefoane cu Android.

Google anunta ca va extinde serviciul Google Assistant si pe dispozitive mai vechi Android, care functioneaza cu Nougat si Marshmallow.

Anuntul a fost facut in cadrul targului MWC de la Barcelona si primii care vor beneficia de asistenta digitala vor fi utilizatorii din Statele Unite. Ulterior, serviciul va fi disponibil si in Australia, Canada, Marea Britanie si Germania.

Deocamdata Google nu a precizat ce dispozitive vor beneficia de acest upgrade, insa Google Assistant va fi instalat in curand pe sute de milioane de gadgeturi.

Asistenta digitala este foarte utila. Poate aminti utilizatorului care este agenda zilei, dar ii poate spune si cum se traduce o anumita fraza intr-o limba straina.

Serviciul Assistant este deja disponibil pentru Pixel, Google Home, Google Allo si Android Wear, scrie publicatia Daily Mail.

In curand va fi extins pe dispozitive mai vechi, daca acestea au cel putin 1,5GB de RAM si ecran de 720p.

Utilizatorii care folosesc Google Play versiunea 10.2.98 sau superioara vor afla ca serviciul Google Assistant a fost deja activat.

Serviciul va fi introdus automat pe anumite telefoane cu Android care ruleaza versiunea Android 7.0 Nougat si Android 6.0 Marshmallow.

Google Assistant concureaza cu servicii similare, oferite de companiile concurente. Printre cele mai cunoscute "asistente digitale" se numara Siri de la Apple, Alexa de la Amazon si Cortana, de la Microsoft.

Google a lansat acest serviciu in 2016, odata cu prezentarea telefoanelor Pixel si Pixel XL. In decursul acestui an si anul viitor, Google Assistant se va extinde si in alte tari.