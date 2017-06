Apple vine in sprijinul celor care si-au spart ecranul de la telefon.

Reperarea unui ecran de iPhone este in prezent o procedura complicata, care dureaza foarte mult, pentru ca exista putine service-uri autorizate, care folosesc piese originale Apple.

Prin urmare, cei care au ghinionul sa isi sparga ecranul telefonului si vor ca reparatia sa fie de calitate sunt nevoiti sa astepte foarte mult.

In curand insa, Apple va monta aparate speciale care repara ecranele de telefon in peste 400 de service-uri si magazine din 25 de tari. In prezent, aceste aparate, numite Horizon Machine, exista in doar 500 de magazine si service-uri.

Astfel, in urmatoarele luni vor fi trimise primele 200 de noi aparate in centrele autorizate Apple din intreaga lume, scrie Daily Mail. Pana la sfarsitul acestui an, numarul aparatelor se va duble, anunta Apple.

Horizon Machine este singurul aparat care poate repara daunele serioase care apar la un iPhone. Este vorba in special de senzorul de amprenta, care se poate strica daca telefonul este scapat pe jos.

Numai acest aparat poate seta procesorul telefonului sa recunoasca noul senzor de amprenta, dupa ce acesta este inlocuit. Fara Horizon Machine, noul senzor nu va functiona.

Apple s-a lansat in industria repararii de ecrane abia acum 3 ani, dupa lansarea iPhone 5. Pana atunci, telefoanele sparte erau pur si simplu inlocuite cu altele noi, contra unei taxe pe care o platea utilizatorul.

Pretul unui ecran de iPhone costa acum intre 129 si 149 de dolari. Apple garanteaza insa ca noul ecran pe care il vor primi clientii va arata exact ca produsul original cand era nou.