iPhone-ul aniversar va fi mai dificil de gasit.

In fiecare an cei de la Apple au reusit sa creeze un entuziasm pentru urmatorul iPhone iar anul acesta nu va fi diferit - din contra, in conditiile in care Apple pregateste un device special cu ocazia aniversarii a 10 ani de la primul iPhone, asteptarile sunt foarte mari.

In conditiile in care Apple va prezenta primul iPhone cu OLED iar design-ul va suferi primele modificari semnificative din ultimii 3 ani, asteptarile sunt ca iPhone 8 sa aiba un succes major. Insa utilizatorii care si-l doresc vor fi nevoiti sa se miste rapid.

COnform celor de la MacRumors, stocul de iPhone 8 va fi disponibil abia in trimestru al 4-lea din 2017, pana atunci cantitatea urmand sa fie destul de redusa - cel mai probabil va fi epuizata foarte rapid asa cum s-a intamplat si cu versiunea Jet Black de iPhone 7 Plus, telefon care a fost aproape imposibil de gasit dupa lansare.