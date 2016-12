Galaxy S8 va fi un telefon extrem de important pentru cei de la Samsung. Va fi telefonul revenirii dupa fiasco-ul provocat de retragerea de pe piata a Galaxy Note7. Iar informatiile aparute prezinta un telefon excelent, cu siguranta unul dintre cele mai bune din 2017.

Insa la ce pret va veni? Goldman Sachs, institutia financiara cunoscuta in intreaga lume, a dezvaluit ca Samsung va avea un cost al materialului brut pentru Galaxy S8 cu 15-20% mai mare decat Galaxy S7. Iar aceasta crestere va fi echivalenta cu cea a pretului produsului final!

Cei de la Goldman Sachs mai dezvaluie ca se asteapta ca Samsung sa prezinte un asistent digital cu inteligenta artificiala pentru Galaxy S8. In ceea ce priveste pretul, ramane de vazut daca Samsung ar face o miscare atat de riscanta precum marirea pretului avand in vedere problemele cauzate recent de Galaxy Note7.

Samsung va prezenta Galaxy S8 la Mobile World Congress din luna februarie.

