Mult asteptatul iPhone 8 ar putea fi lansat mult mai tarziu.

Desi in ultimii ani Apple lansa urmatorul model de iPhone in luna septembrie, anul acesta ar putea fi diferit.

Astfel, potrivit un document citat de 9to5Mac, iPhone 8 ar putea fi lansat oficial abia in octombrie sau noiembrie.

Explicatia pentru aceasta amanare neasteptata o constituite "provocarile tehnice aduse de noul design radical" al acestui smartphone.

Dificultatile ar consta de fapt in procesul de laminare pentru noile ecrane curbate OLED si folosirea tehnologiei pentru senzorul 3D cu care va fi dotata camera foto frontala. Acest senzor va permite recunoasterea faciala a utilizatorului, dar si realitate augmentata.

De asemenea, o alta provocare o constituie senzorul de citire a amprentei, care va inlocui sistemul TouchID, se arata intr-un raport publicat in luna martie.

Productia de masa pentru iPhone 8 ar putea incepe abia in luna septembrie, prin urmare lansarea oficiala va trebui amanata cel putin pana in octombrie.

Totusi, este posibil ca in septembrie Apple sa prezinte alte gadgeturi mai putin importante si eventual doar un prototip al noului iPhone 8.

Amanarea vizeaza numai modelul de iPhone 8 de 5,8 inch. Cele doua variante de iPhonede 4,7 inch si 5,5 inch, care vor fi de fapt un upgrade la modelule precedente, ar putea fi disponibile din luna septembrie. Acestea nu vor avea insa specificatii deosebite, precum ecran OLED sau senzor 3D la camera.