Clipul prezintă două prototipuri ale noilor modele de iPhone.

Avem deja suficiente informații despre noile modele de iPhone, iar unii experți au realizat chiar câteva prototipuri bazate pe aceste detalii. Iată un clip în care vedem versiuni dummy ale iPhone 9 și 9 Plus, comparate cu vechiul iPhone X.

Aceste gadgeturi din imagine sunt doar prototipuri, realizate cu ajutorul expertului Benjamin Geskin și au fost făcute cu o imprimantă 3D, prin urmare nu sunt funcționale.

Scopul filmului este să putem compara dimensiunea modelelor.

Avem cel mai ieftin model din acest an, iPhone 9, dar și cel mai scump model, 9 Plus sau X Plus, alături de un model mai vechi iPhone x și un și iPhone 6.