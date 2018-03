Dupa lansarea X20 UD, Vivo prezinta inca un smartphone dotat cu aceasta tehnologie.

Vivo a lansat noul flagship, care vine in doua versiuni: Vivo X21 si modelul special X21 UD.

Acesta din urma este varful de gama al seriei si are senzor de amprenta integrat in ecran. Modelul de baza are senzorul amplasat pe spate. In rest, cele doua telefoane sunt aproape identice.

Ecranul este Super AMOLED de 6,28 inci cu rezolutie 1.080 x 2.280 pixeli, decupat in partea de sus. Are camera frontala de 12MP si asemenea tehnologie Face Wake cu sistem de scanare 3D.

Camera principala este duala, amplasata vertical, cu lentile de 12MP si 5MP, scrie GSM Arena.

Telefonul are procesor octa-core Snapdragon 660 cu Inteligenta Artificiala, 6GB de RAM si 64GB/128GB memorie interna.

Bateria este de 3.200 mAh si are sistem de incarcare rapida. Sistemul de operare este Android 8.1 Oreo.

X21 cu 64GB va costa 458 dolari, iar versiunea cu 128GB va fi 505 dolari. Telefonul va fi lansat in magazine pe 24 martie.

Varful de gama, X21 UD, va fi lansat pe 28 martie si va costa 568 dolari, urmand sa fie disponibil doar in varianta cu 128GB.