Compania chinezeasca Leagoo a lansat un smartphone Android care arata exact ca iPhone X.

Telefonul Leagoo S9 are un design aproape identic cu iPhone X si este facut din aceleasi materiale: sticla si aluminiu.

Exista totusi doar cateva mici diferente. Leagoo S9 are un senzor de amprenta pe spatele telefonului (unde in mod normal este amplasat logo-ul de la Apple), iar butoanele de volum si power sunt ambele in partea dreapta.

Desigur, specificatiile difera. S9 are ecran AMOLED de 5,85 inch, procesor MediaTek P40 (care este pentru telefoane mid-range), 6GB de RAM, 128GB spatiu de stocare si camera principala duala de 16MP, scrie Android Authority.

Pretul este insa cea mai mare diferenta dintre cele doua modele. In timp ce iPhone X costa aproape 1.000 de dolari, Leagoo S9 poate fi cumparat pentru numai 300 de dolari.

Un detaliu amuzant legat de acest telefon: initial, producatorii au vrut sa imite un Samsung Galaxy, insa copierea marginilor curbate ale ecranului ar fi costat prea mult. Asa ca au decis sa realizeze o clona pentru iPhone X.